SPAGNA LUIS ENRIQUE / Luis Enrique riprende il suo posto sulla panchina della Spagna, come già anticipato ieri sera da Calciomercato.it. L'ex allenatore della Roma, dopo il grave lutto famigliare che lo ha colpito nei mesi scorsi, torna a guidare le 'Furie Rosse' sostituendo Robert Moreno. Ad ufficializzare il ritorno di Luis Enrique è stato il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, in una conferenza stampa allestita per l'occasione: "Oggi possiamo confermare che Luis Enrique torna al suo ruolo di Ct della Spagna", ha affermato Rubiales davanti ai giornalisti.

Spagna, Rubiales: "Porta rimasta sempre aperta per Luis Enrique"

Rubiales ha aggiunto durante la conferenza stampa: "E' stato chiaro a tutti che la porta per Luis Enrique era rimasta sempre aperta. Era anche scritto nel contratto con Robert Moreno: qualora Luis Enrique avesse voluto, sarebbe tornato al suo posto di Ct. Ci siamo sempre mossi con rispetto, integrità, trasparenza e rigore. La Federazione è rimasta leale sia con Luis Enrique sia con la persona che ha preso il suo posto e che dobbiamo ringraziare per il lavoro fatto. Luis Enrique è il leader di questo progetto sportivo. C'era una promessa fra noi e l'abbiamo rispettata.

Il progetto va avanti fino alin Qatar nel 2022".

Rubiales ha concluso: "Avevamo concordato di non comunicare nulla fino a qualificazione acquisita, e così è stato. Abbiamo avvisato Robert Moreno domenica che stavamo soltanto valutando il ritorno di Luis Enrique e lui il giorno dopo mi ha mandato un messaggio chiedendomi che voleva andare via e che dovevamo accordarci per la sua uscita. A quel punto siamo stati costretti ad accelerare e chiamare Luis Enrique per definire la sua disponibilità a tornare". Luis Enrique tornerà così sulla panchina della Spagna a nove mesi di distanza dall'ultima apparizione e guiderà le 'Furie Rosse' nell'Europeo itinerante dell'estate 2020. Moreno lascia la nazionale iberica dopo otto partite: sei vittorie e due pareggi, con la qualificazione ad Euro 2020 ottenuta in anticipo. La Spagna sarà testa di serie alla prossima rassegna continentale.

