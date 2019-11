Calciomercato, Inzaghi glissa su un possibile ritorno al Milan

CALCIOMERCATO INZAGHI MILAN BENEVENTO/ Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Benevento, società di Serie B, interrogato su un possibile ritorno sulla panchina del Milan ha glissato: "Non è un mio problema, sono concentrato sul Benevento. Per me non è una questione di categoria, devo sentirmi importante e cerco sempre di divertirmi. Cerco di essere felice e nient'altro".

Inzaghi ha poi parlato della sua Serie B e della possibilità che venga introdotto il VAR anche nel campionato cadetto: "Per segnalare eventuali posizioni di fuorigioco lo trovo molto utile. L'altra sera stavo guardando una mia partita da giocatore contro il Parma e mi avevano annullato un gol regolare!"

SuperPippo ha poi parlato del suo grande amico ed ex compagno di Nazionale Christian, Bobo, Vieri: "Anche a lui avrebbero annullato molti gol, e comunque voleva sempre giocare in squadra con me. Ora si sta divertendo, ma è facile fare quello che fa, se vuole posso offrirgli un posto nel mio staff".

