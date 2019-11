JUVENTUS INTER PARAMETRI ZERO / Le big d'Italia e d'Europa si stanno già attrezzando per la sessione estiva del calciomercato, senza tralasciare ovviamente la prossima finestra di gennaio. Ad ingolosire le squadre di mezza Europa sono soprattutto i giocatori in scadenza il 30 giugno 2020, che rappresenterebbero dei colpi di spessore senza gravare sul bilancio. Tra i top-team più attenti a questa situazione troviamo certamente Juventus e Inter, pronte a sfidarsi anche sul mercato e non solo nella corsa scudetto.

Indubbiamente Eriksen ha catalizzato l'attenzione delle due rivali del calcio italiano, con il danese che non rinnoverà il contratto in scadenza con il Tottenham. Occhio però all'agguerrita concorrenza del Real Madrid, intento a reclutare l'ex Ajax già nella finestra di gennaio.

Sempre in casa 'Spurs' altri due pezzi pregiati sul taccuino di Paratici e Marotta sono i due centrali difensivi

Sempre per il reparto arretrato - in particolare per le fasce - Meunier è un profilo spendibile sia per Juventus che Inter, con il terzino destinato a lasciare il PSG visto che non rientra più nei piani dei campioni di Francia. Sempre nella rosa di Tuchel, anche Kurzawa rappresenterebbe un'occasione di mercato a giugno. Discorso similare a quello di Meunier per Florenzi alla Roma, con il nazionale azzurro regalato in fondo nelle gerarchie di Fonseca.

In attacco motivo di scontro in estate potrebbe essere Dries Mertens, per il momento lontano dal rinnovo con il Napoli e tentato da una nuova avventura a fine stagione. Il belga stuzzicherebbe la fantasia soprattutto dell'Inter, che starebbe studiando anche un piano per portare l'attaccante già a gennaio alla corte di Conte. La Juve sarebbe però vigile e avrebbe chiesto informazioni sulla situazione del giocatore. Derby d'Italia che potrebbe andare in scena anche per William, con l'esterno offensivo brasiliano allenato sia da Conte che da Sarri durante l'esperienza dei due tecnici italiani sulla panchina del Chelsea.

