INCONTRO ARBITRI DIRIGENTI GIOCATORI RIZZOLI NICCHI GRAVINA VAR - "Il momento è difficile è c'è l'esigenza di dare delle risposte concrete”. Il numero della Federcalcio, Gabriele Gravina, apre così i lavori dell'incontro tra arbitri, calciatori, allenatori e dirigenti a Roma presso l'Hotel Parco dei Principi.

Gravina, annunciando l'inizio dei lavori della room control dela Coverciano, precisa: "Dobbiamo essere partecipativi e collaborativi". Gli fa eco anche Marcello, presidente dell': "Siamo qua per il regolamento del gioco del calcio che abbiamo aggiornato al 2019, comprendente il protocollo Var. La room control sarà uno strumento innovativo". Insomma, trasparenza e confronto per migliorare la situazione e ridurre le polemiche. "L'obiettivo è essere più chiari possibile e restituire credibilità allo sport, ma bisogna conoscere il regolamento", spiega il designatore Can A, Nicola