SERIE A PALINSESTO TREDICESIMA GIORNATA SKY DAZN / La tredicesima giornata di Serie A partirà subito con il botto con tre big match in programma sabato 23 novembre. Atalanta-Juventus aprirà i battenti prima di Milan-Napoli, mentre Torino-Inter sarà l'anticipo serale visibile su Dazn.

Ecco il palinsesto completo del turno di campionato con orari e programmazione tv . Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Sabato ore 15.00 Atalanta – Juventus SKY

Sabato ore 18.00 Milan – Napoli SKY

Sabato ore 20.45 Torino – Inter DAZN

Domenica ore 12.30 Bologna – Parma DAZN

Domenica ore 15.00 Hellas Verona – Fiorentina DAZN

Domenica ore 15.00 Roma – Brescia SKY

Domenica ore 15.00 Sassuolo – Lazio SKY

Domenica ore 18.00 Sampdoria – Udinese SKY

Domenica ore 20.45 Lecce – Cagliari SKY

Lunedì ore 20.45 SPAL – Genoa SKY

Serie A, si riparte: ma quanti infortuni in Nazionale

È stata sicuramente una sosta molto negativa per i club di Serie A. La Juventus deve fare i conti con gli infortuni di Pjanic e Alex Sandro, il Genoa perde per 6 mesi Kouame che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il Napoli è in ansia per Mertens, mentre Conte deve fare i conti con il giallo De Vrij.

