CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI ALLEGRI TOTTENHAM / Il caos scoppiato in città, in seguito all'ammutinamento della squadra nel post partita di Napoli-Salisburgo, potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro di Carlo Ancelotti.

Il tecnico cercherà nei prossimi giorni di riportare serenità e pace all'interno dello spogliatoio ma le strade a fine anno potrebbero dividersi. Mentre si è vociferato di un possibile e suggestivo ritorno sulla panchina del Milan, il nome di Ancelotti inizia ad essere accostato in Inghilterra a diverse panchine. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Napoli, non solo Arsenal: per Ancelotti spunta anche il Tottenham

Dopo l'accostamento alla panchina dell'Arsenal, il giornale brittanico 'The Independent' rilancia la candidatura di Ancelotti per quella del Tottenham. Mauricio Pochettino potrebbe lasciare Londra dopo tanti anni, gli 'Spurs' sono a caccia di un nuovo allenatore e in pole sembrerebbe esserci Julian Nagelsmann, attuale allenatore del Lipsia. Ma Ancelotti insieme ad Allegri Mourinho e Ralph Rangnick, sarebbe interessato al ruolo.

Calciomercato Napoli, l'annuncio di Duka: "Ancelotti andrà via"

Armat Duka, presidente della federcalcio albanese, ha rilasciato pesanti dichiarazioni annunciando il possibile addio di Ancelotti dalla panchina azzurra. Ecco il passaggio dell'intervista al 'Corriere dello Sport': "Sarà lui ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da quanto so De Laurentiis sta già cercando un nuovo allenatore".

Calciomercato Napoli, ultimatum Ancelotti: scelto l'erede

Calciomercato Napoli, il retroscena: offerta a Ibrahimovic. Le ULTIME di CM.IT