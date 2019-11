CALCIOMERCATO PERISIC SCHICK OUNAS INTER ROMA NAPOLI / Le squadre di Serie A in estate hanno perfezionato alcune operazioni in uscita, mandando via in prestito diversi giocatori con la speranza di garantire maggior visibilità e spazio agli esuberi considerato ormai fuori dai progetti tecnici dei vari allenatori. A volte questa può essere la soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Chiedere all'Inter che potrebbe ritrovarsi grazie ad Icardi, Gabigol e Joao Mario con un tesoretto importante in vista della prossima finestra estiva di mercato. Non sempre però le cose vanno per il verso giusto. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato, da Schick a Ounas: i flop dei giocatori di A all'estero

A guidare la classifica dei flop all'estero è sicuramente Patrick Schick. Passato in estate dalla Roma al Lipsia, l'attaccante ceco ha fin qui collezionato solo 27 minuti in campionato. Pesa sicuramente il problema alla caviglia che da settimane tormenta l'ex Sampdoria, difficile a queste condizioni che il club tedesco eserciti a fine anno il diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro.

Calciomercato, da Kalinic a Rebic: i flop della Serie A

Un brutto infortunio al ginocchio ha anche segnato fin qui la prima parte di stagione di, passato in estate dalale in campo per soli 315 minuti. Gli stessi quasi per, in prestito biennale dallaal: il difensore brasiliano ha collezionato fin qui solo 4 presenze in campionato. L'Inter deve fare i conti con il caso: dati alla mano il croato ha realizzato 3 gol e 3 assist nei 447 minuti giocati, ma spesso parte dalla panchina e con l'addio del connazionalele cose ora potrebbero cabiare. Deludente invece la parentesi di Samuelein Spagna: ilè ultimo in classifica e l'attaccante nerazzurro non ha ancora trovato la via della rete.

Anche la Serie A deve fare i conti con diversi flop dal mercato. Comandano la classifica i due croati Kalinic e Rebic, fin qui comparse rispettivamente con Roma e Milan. Il Torino si aspetta sicuramente qualcosa in più da Simone Verdi, arrivato in prestito in estate dal Napoli.

