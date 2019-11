CALCIOMERCATO MILITO MESSI SERIE A / Lionel Messi dopo Cristiano Ronaldo. Il sogno di milioni di tifosi italiani è anche quello di Diego Milito, rientrato in patria nel suo Racing Club de Avellaneda ma sempre molto legato all'Italia (e all'Inter). Lo racconta nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' nella quale dichiara: "Vedere Messi in Italia è il mio sogno, mi auguro si avveri. Per me è il più forte della storia - la sentenza del 'Principe' -. Più di Maradona? Diego l'ho visto da bambino...

Parlo di Messi perché ho avuto la fortuna di giocare e allenarmi con lui, ho visto cosa è capace di fare".

