CALCIOMERCATO INTER BARELLA CAGLIARI / Nicolò Barella sta attraversando un grandissimo periodo di forma. Dopo l'eurogol che ha permesso all'Inter di conquistare 3 punti importantissimi contro il Verona, il centrocampista classe 1997 si è ripetuto anche in Nazionale siglando uno dei 9 gol rifilati dagli azzurri all'Armenia, anche se l'impiego dal 1' non è stato ben visto dai tifosi nerazzurri.

Calciomercato Inter, il retroscena sull'acquisto di Barella: le parole del ds Carli

Strapparlo in estate al Cagliari non è stato facile. L'Inter ha faticato molto ma alla fine Conte è riuscito a spuntarla.

Calciomercato Inter, Sarri ci ha provato per Barella

Il direttore sportivo rossobluha parlato di Barella nell'intervista pubblicata oggi dal 'Corriere dello Sport': "Il presidente Giulini ha tenuto duro per Nicolò, non avrebbe voluto cederlo se non alle sue condizioni. Ma rinviava, rinviava, girava e prendeva tempo. A un certo punto capimmo che non avremmo potuto trattenerlo. Ma alle condizioni di Giulini, senza sconti, e pensando alle rinunce fatte in passato".

Il direttore sportivo del Cagliari rivela altri particolari retroscena di mercato: "Un giorno Giulini fu convocato dall’Atletico a Madrid, Berta su indicazione della sua proprietà si sarebbe svenato. Lui mi disse: 'Marcello, vacci tu, fatti offrire la luna, tanto non lo cedo'. E così fu. Poi, alla lunga, è stato inevitabile. Lo scorso gennaio il Napoli si superò, come l’Atletico. Giulini disse no. Il Chelsea avrebbe fatto di tutto e di più, Sarri avrebbe voluto prenderlo malgrado il blocco del mercato".

