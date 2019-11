CALCIOMERCATO ROMA KALINIC / Si potrebbe considerare già conclusa l'avventura di Nikola Kalinic alla Roma. Arrivato nella Capitale dall'Atletico Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto, l'attaccante croato dopo aver collezionato sole 5 presenze ha riportato la frattura della testa del perone che nonostante non abbia necessitato di un intervento chirurgico lo terrà fuori fino ad almeno la sosta natalizia. Poi inizierà il programma per farlo rientrare in forma, che però a quel punto l'ex attaccante di Fiorentina e Milan potrebbe svolgere altrove. Negli ultimi giorni sta prendendo quota infatti l'ipotesi di un rientro anticipato a Madrid già nella finestra di gennaio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato Roma, si lavora al sostituto di Kalinic

Fuori uno, dentro un altro.

Perché numericamente serve un'alternativa ad Edine senza Kalinic la Roma ha ancor più bisogno di intervenire sul calciomercato per garantire al tecnico Fonseca un altro elemento nel reparto offensivo. Il nome caldo di questi giorni è quello dell'ex juventino Moise Kean che all'Everton sta faticando. Un'altra ipotesi molto difficile porta a Driesin rotta col Napoli anche se da quello che emerge la volontà della dirigenza giallorossa sarebbe quella di puntare su un giocatore 'più prima punta', un altro centravanti che si avvicini a Dzeko. Il sogno dei tifosi Zlatanè decisamente complicato, dalla Spagna spunta l'occasione Marianoche può lasciare il Real in prestito, mentre sono stati accostati anche Harise Facundo. Tutt'altro che da scartare però l'idea che il Ds Petrachi stia lavorando sotto traccia ad un altro profilo non ancora emerso.

