CALCIOMERCATO INTER MILITO LAUTARO MARTINEZ / L'Inter ha messo le mani sul top player del futuro. Parola di Diego Milito, uno che di attaccanti se ne intende. Proprio lui, da dirigente del Racing Club de Avellaneda, segnalò a Javier Zanetti questo attaccante sta conquistando i nerazzurri e le attenzioni del calciomercato internazionale. "Chiamai Pupi, gli segnalai un ragazzo, era Lautaro Martinez. Lo conosceva già, ne volle sapere di più, ne parlammo altre volte. Gli dissi con decisione: "Con lui andate sul sicuro". Ed eccoci qui" le parole del 'Principe' intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez-Barcellona? Risponde Milito

Complici il feeling con Lionel Messi in nazionale ed il super avvio di stagione tra campionato e soprattutto Champions League, quello di Lautaro Martinez è diventato uno dei nomi più caldi sul mercato finendo per essere accostato in particolar modo al Barcellona nelle ultime settimane.

Sul tema, lo stesso Milito prova però a tranquillizzare i tifosi interisti: "Il feeling con Leo è naturale, si vede a occhio nudo che hanno un buon rapporto, i grandi giocatori si cercano. Non so quanto di vero ci sia nell'interesse del Barça, ma è naturale che possa piacere. Ma so per certo che Lautaro è molto felice di essere all'Inter". Così come l'Inter è ben felice di avere Lautaro e pianifica un futuro insieme a lunga scadenza, portando avanti le trattative per il rinnovo che entro Natale dovrebbero avere una svolta.

Calciomercato Inter e Milan, Milito consiglia Zaracho

Nel corso dell'intervista alla 'Rosea', Milito si sofferma poi anche sul possibile 'nuovo Lautaro Martinez'. Caratteristiche differenti, ma altro grande talento: "Se regalo un altro colpo 'alla Lautaro' all'Inter? Difficile... Ma segnatevi questo nome: Mati Zaracho, convocato nell’Under 23 argentina, pure nella selezione maggiore. È un grandissimo" sentenzia l'argentino. Il Milan già da qualche settimana viene segnalato sulle sue tracce.

