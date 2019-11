EURO 2020 GIRONE ITALIA / L'en-plein di vittorie nel girone di qualificazione con record di trionfi che è valso il balzo fino al 13° posto nel Ranking Fifa potrebbe non bastare all'Italia per evitare un girone infernale a Euro 2020. Sabato 30 novembre a Bucarest, infatti, andranno in scena i sorteggi ai quali la selezione azzurra accede nella prima urna, ma in attesa dei risultati di questa sera che definiranno il quadro (quasi) completo, tra i criteri stringenti per le nazioni ospitanti e alcune fasce sorpredenti, il rischio di pescare un gruppo da incubo è concreto. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI!

Sorteggi Euro 2020: i pericoli per l'Italia

Ad Euro 2020 parteciperanno 24 squadre ed al sorteggio di Bucarest ci saranno le prime 2 qualificate di ogni girone per un totale di 20 selezioni più 4 'x', ovvero le 4 squadre che usciranno dai playoff di Nations League a marzo. Le fasce delineate in questo momento, ricordando che mancano i risultati di questa sera, vedono in prima già sicure Italia, Belgio, Inghilterra, Ucraina, Spagna, mentre la Germania deve fare almeno un punto con la Nord Irlanda per meritarsi il posto. Nella seconda in questo momento ci sono invece: Francia (che nel caso può subentrare alla Germania), Svizzera, Croaziae Polonia più, probabilmente, Olanda e Austria. Nella terza, invece: Russia, Portogallo, Turchia, Danimarca, Svezia e Repubblica Ceca. Nell'ultima, quindi: Ungheria (o Galles, o Slovacchia), Finlandia e le quattro 'x'. Molto può ancora succedere, ma le prime tre fasce sono più o meno delineate e per l'Italia in questo modo un clamoroso incrocio con Francia e Portogallo nello stesso girone è un'ipotesi possibile.

