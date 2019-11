CALCIOMERCATO MILAN GAICH / E se l'erede di Piatek arrivasse dall'Argentina? Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di 'Tyc Sports', il Milan è partito alla carica di Adolfo Gaich, bomber argentino in forza al San Lorenzo e fresco di debutto con la maglia della Nazionale maggiore. Il classe '99, uno spilungone di un metro e novanta, viene da tempo accostato a diversi club italiani. Questo perché, specie l'estate scorsa, il suo cartellino è stato proposto tramite intermediari a diverse società del nostro campionato di Serie A, di sicuro a tutte le big, Milan - appunto - compreso.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Milan, confermata anticipazione CM.IT: futuro chiaro per Thiago Silva

Calciomercato Milan, pronta l'offerta per Gaich: le ultime

Per la medesima fonte, il club targato Elliott pensa di mettere sul piatto 10 milioni di euro per il cartellino del giovane centravanti nativo di Cordoba. Vale a dire cinque in meno rispetto alla clausola risolutiva presente nel suo contratto in scadenza nel giugno 2021. La proposta non è stata comunque ancora inviata al San Lorenzo, come ha fatto trapellare la stessa società di Buenos Aires.

I rossoneri hanno uno spazio ancora per i calciatori extracomunitari, per cui non è escluso che il tentativo per il 20enne possa valere già per gennaio.

LEGGI ANCHE --->CM.IT - Olmo spinge per l'addio a gennaio: le condizioni per la cessione

Calciomercato Milan, Gaich erede Piatek? Il polacco può far ritorno al Genoa

Non sappiamo, per ora, se il Milan consideri Gaich un erede potenziale di Piatek. Che, stando agli ultimi rumors, potrebbe andar via nella finestra invernale. Negli ultimi giorni ha preso clamorosamente corpo l'ipotesi di un ritorno al Genoa, con la formula del prestito. Il suo sostituto potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, per il quale è in corso una sfida col Bologna, ma si parla pure di Moise Kean che all'Everton non ha ingranato. Un mese e mezzo e scopriremo la scelta di Boban e Maldini...

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Kostic per la fascia sinistra: c'è la contropartita

Milan, affare Camavinga: il Rennes allo scoperto

Milan, le due facce di gennaio: intreccio con la Juventus