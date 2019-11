Italia-Armenia 9-1, valanga azzurra a Palermo: Mancini da record!

QUALIFICAZIONI EURO 2020 ITALIA ARMENIA / Azzurri show a Palermo! Al 'Barbera' la squadra di Mancini disintegra l'Armenia vincendo per 9-1.

Decima vittoria consecutiva nel 2019, undicesima nel girone: l'diè da record! Partita senza storia, che la Nazionale chiude praticamente in dieci minuti con le reti di, al primo sigillo in azzurro (poi farà doppietta, idem il bomber della Lazio) come, con quest'ultimo che si sblocca invece a dieci dal termine sigillando un successo a valanga e un percorso fin qui perfetto dell'Italia. Ora non resta che attendere l'di giugno, sognando notti magiche. Il 30 ottobre, a Bucarest, conosceremo i nostri avversari nella fase finale di Euro2020.

ITALIA-ARMENIA 9-1

8' e 33' Immobile, 9' e 64' Zaniolo, 29' Barella, 72' Romagnoli, 75' Jorginho, 78' Orsolini, 79' Babayan (AR), 80' Chiesa