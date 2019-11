CALCIOMERCATO FIORENTINA CASTROVILLI INTER MILAN ANTOGNONI/ Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina di Vincenzo Montella, è uno dei giovani più in risalto in queste prime giornate di campionato.

L'ex giocatore della Cremonese si sta mettendo in mostra a suon di gol e assist, tanto da meritare la convocazione nella Nazionale italiana di Roberto

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Antognoni, club manager della società viola, ha proprio parlato del futuro di Castrovilli, seguito negli ultimi tempi dai grandi club, fra i quali spiccano Inter e Milan: "Speriamo che il giocatore resti. E' arrivato alla Fiorentina da piccolo, è cresciuto con noi ed è andato a Cremona per due anni per farsi le ossa. La nostra speranza è che possa essere il futuro della società insieme a Federico Chiesa, ma non c'è la certezza e, di questi tempi, ci sono sempre meno bandiere nei club". Un Antognoni dubbioso sul futuro di Castrovilli che intanto però, sta facendo ancora le fortune della Fiorentina.

