CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Al 'Renzo di Barbera', contro l'Armenia, Nicolò Zaniolo ha siglato il suo primo gol in Nazionale mettendo il timbro sulla sua fin qui ottima stagione con la maglia della Roma. In giallorosso già 5 i centi nelle 16 partite disputate, più altre prestazioni convincenti che hanno definitivamente convinto il tecnico giallorosso Fonseca a puntare su di lui per far fare il salto di qualità alla sua squadra. Il classe '99 si è rilanciato alla grande riaccendendo su di sé i riflettori del calciomercato.

Calciomercato Roma, dalla Juventus al Real Madrid: i top club 'osservano' Zaniolo

Un Zaniolo così fa gola ovviamente ai maggiori club europei. Partendo dall'Italia, c'era già e c'è sicuramente anche adesso la Juventus sulle tracce del fantasista dei capitolini. I rapporti tra il Ds juventino Paratici e quello giallorosso Petrachi sono eccellenti, per questo motivo i bianconeri vanno messi in cima qualora il ragazzo in futuro optasse per l'addio alla Roma ma al contempo la permanenza in Serie A. In seconda fila l'ex Inter: Beppe Marotta lo ha ribadito nelle scorse settimane, vuole 'italianizzare' ancora di più la rosa e Zaniolo rientra sicuramente tra i suoi talenti preferiti.

Non a caso ha riprovato a portarlo a Milano già l'estate scorsa, quando il club di Pallotta si precipitò su Mauro Icardi, poi andato al Paris Saint-Germain . All'estero, invece, le potenziali pretendenti sono le inglesi, nella fattispecie, ile ilcontro il quale debutto in Champions League un anno fa. Il cartellino di Zaniolo, che lo scorso agosto ha rinnovato fino al 2024, potrebbe valere 70-80 milioni di euro. Ma la cifra potrebbe salire...

Roma, Zeman 'promuove' Zaniolo solo a metà. Il confronto con Totti

Zaniolo il futuro Totti? Zdenek Zeman, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, ha risposto così: "Credo che non c'entrano niente tra di loro. Zaniolo è più centrocampista che esterno - la risposta del tecnico boemo - Sta facendo bene, segnando gol e aiutando la squadra. Può diventare un bravissimo giocatore, ma non può diventare mai Totti".

