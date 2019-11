ITALIA ARMENIA MANCINI BARELLA INTER / Non riposa Barella. Il centrocampista dell'Inter è uno dei titolari scelti da Mancini per la sua Italia per sfidare al Renzo Barbera di Palermo l'Armenia. Il match è valido per le Qualificazioni ai prossimi Europei ma gli azzurri - come tutti sanno - hanno già strappato il pass per la fase finale.

Proprio per questo i tifosi nerazzurri, che temono un infortunio per l'ex Cagliari, non si capacitano della decisione dell'ex allenatore dell'Inter di affidarsi al calciatore. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo azzurro CLICCA QUI . Moltissimi i tweet dei sostenitori del club milanese contro