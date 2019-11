CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA PRESIDENTE RENNES / Eduardo Camavinga è uno dei nuovi talenti del calcio francese. Il centrocampista classe 2002 è diventato un titolare del Rennes nonostante la giovane età. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti e il suo futuro sarà certamente lontano dalla squadra rossonera. Difficile trattenere un calciatore così: i club più attenti ai giovani stanno seguendo da tempo Camavinga. Il Milan si è interessato a lui ma difficilmente lo vedremo in Serie A con la maglia del Diavolo. Il prezzo è infatti già volato alle stelle. Si parla già di circa 40 milioni di euro.

Tutti vogliono Camavinga. Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco ma soprattutto le inglesi, Arsenal, Manchester City e United sono pronte a sfidarsi la prossima estate.

Difficile, infatti, che il centrocampista lasci il Rennes già a gennaio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il numero uno del club francese Olivier- intervistato da 'Telefoot' - ha parlato molto chiaramente: "Se dipendesse da me tratterrei Camavinga per altri dieci anni. Ci sono stati dei contatti, c'è un mercato che chiama e il desiderio del ragazzo, che vanno considerati. Ci incontreremo più avanti, probabilmente a fine stagione". Destino già segnato dunque per il calciatore, pronto a spiccare il volo,

