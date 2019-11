CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI GATTUSO INTER MIAMI / Un italiano per David Beckham: l'Inter Miami a marzo farà il suo esordio in MLS e va alla ricerca del nome giusto in panchina per il debutto. Come si legge su 'as.com', sono tre gli allenatori su cui l'ex calciatore del Milan ha messo gli occhi: David Moyes, che sarebbe il favorito per via del buon rapporto con Beckham, Carlo Ancelotti e Rino Gattuso.

Il tecnico delè al centro delle polemiche tra rapporti deteriorati tra società e squadra e risultati deludenti: riflessioni in corso sulla sua posizione da parte del presidentecon un addio a stagione in corso non da escludere e molto probabile a fine campionato.

Calciomercato Napoli, Ancelotti da Beckham con Gattuso in azzurro?

Ma tra i papabili per l'Inter Miami c'è anche Rino Gattuso: l'ex centrocampista, al momento libero, è stato accostato a diverse squadre della Serie A ma resta fermo. Il suo nome rientra tra quelli buoni per il dopo Ancelotti al Napoli: potrebbe quindi andare in scena un intreccio tra i due ex rossoneri con Ancelotti nella MLS e Gattuso a guidare gli azzurri. Ipotesi soltanto in attesa che l'Inter Miami e Beckham sciolgano il nodo allenatore e che il campo dia il verdetto definitivo sulla permanenza del tecnico di Reggiolo sulla panchina dei partenopei.

