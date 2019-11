CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN / E' uno dei possibili affari a parametro zero della prossima estate: Willian, centrocampista brasiliano in scadenza di contratto con il Chelsea, è da tempo finito in orbita Juventus con Paratici che pregusta un nuovo colpo low cost per la stagione che verrà.

Un affare che però deve scontrarsi con la concorrenza del: i blaugrana sono segnalati forti sull'exe avrebbero la preferenza dello stesso calciatore.

Calciomercato Juventus, Willian aspetta il Barcellona

Come si legge sul 'Sun', infatti, Willian ha confidato ad alcuni amici di aver stoppato le trattative per il rinnovo di contratto con i Blues proprio dopo aver saputo dell'interesse concreto del club spagnolo. La società londinese era pronta a proporgli un biennale dopo che Lampard era tornato a schierarlo titolare nelle ultime uscite, ma orai colloqui sono fermi: Willian vuole il Barcellona e a questo punto i blaugrana sono in pole rispetto alla Juventus per firmare il brasiliano a zero per la prossima stagione.

