CALCIOMERCATO MILAN PIATEK IBRAHIMOVIC MILIK / Krzysztof Piątek fissa il prezzo. L'attaccante polacco, che non sta vivendo il suo miglior periodo da quando è al Milan, guarda avanti, anche oltre al club rossonero. "Voglio fare di tutto per valerne 60-70 milioni la prossima volta che cambio club. Bisogna essere ambizioni e mi impegnerò per questo". Parole chiare che lasciano intendere che nel futuro dell'ex Genoa non ci sarà per sempre il Milan. Vendere attualmente il centravanti polacco a quelle cifre, però, non è per nulla facile. I numeri di questo inizio di stagione, infatti, sono impietosi. Solo tre reti in campionato, di cui due dal dischetto. Piatek è il lontano parente di quello ammirato prima al Genoa e poi in rossonero. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Serve un rilancio per tornare quello cercato dalle grandi squadre. Meno di un anno fa, infatti, il centravanti era seguito con attenzione da Juventus e Napoli prima di approdare in rossonero nel mese di gennaio

LEGGI ANCHE --->

Calciomercato Milan, Piatek sul mercato: scambio tra attaccanti

Proprio il Napoli potrebbe essere la squadra che magari in estate potrebbe tornare a farsi sotto.

Gli azzurri, infatti, potrebbero trovarsi a fare i conti con una vera rivoluzione in attacco. Il rinnovo dinon arriva e le situazione diresta tutta da monitorare.

LEGGI ANCHE --->

Calciomercato Juventus, assalto a Mertens: le richieste del belga

Milan e Napoli, Zlatan Ibrahimovic cambia le carte in tavolo

L'attaccante belga è diventata un'occasione per il calciomercato italiano. E' stato accostato al Milan ma piace anche a Roma, Juventus e Inter, pronte ad approfittare della situazione ma la pista cinese resta sempre viva. In questo incrocio di attaccanti potrebbe rientrare certamente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è pronto a tornare in Serie A. Tra le squadre intenzionate a prenderlo ci sono proprio Napoli e Milan: l'esperto centravanti potrebbe dunque cambiare le sorti del mercato delle due squadre e anche il futuro di Piatek e Milik.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE --->

Calciomercato Milan, missione in America: Ibrahimovic apre

Calciomercato, da Eriksen a Mertens: i big in scadenza di contratto nel 2020

Calciomercato Milan, un altro rifiuto per Maldini