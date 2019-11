JUVENTUS ALEX SANDRO SARRI / La parentesi delle Nazionali ha portato in dote gli infortuni di Pjanic e Alex Sandro in casa Juventus. Se per il bosniaco si respira un cauto ottimismo, qualche apprensione in più c'è invece per il terzino brasiliano ko nell'amichevole di lusso contro l'Argentina. Una doppia tegola per Maurizio Sarri, che sorride però per le condizioni di Cristiano Ronaldo protagonista con la maglia del Portogallo e desideroso quanto prima di tornare a fare la differenza anche in bianconero.

Juventus, le condizioni di Pjanic e Alex Sandro

La situazione di Pjanic verrà rivalutata domani alla ripresa degli allenamenti, con l'ex Roma comunque in dubbio per l'anticipo con l'Atalanta. Più lunghi potrebbero essere invece i tempi di recupero di Alex Sandro (che tornerà mercoledì a Torino) se venisse confermata la lesione all'adduttore della coscia: il laterale sinistro rischierebbe di restare ai box per almeno due settimane.

Un guaio non di poco conto per Sarri visto il tour de force che attende i campioni d'Italia fino alla pausa natalizia.

Juventus, Alex Sandro ko: le soluzioni di Sarri

Se per gennaio Paratici e la dirigenza stanno valutando alcune piste sul mercato, nell'immediato Sarri potrebbe riproporre uno tra De Sciglio e Danilo sulla corsia sinistra. L'italiano sarebbe il favorito almeno per la trasferta di Bergamo, vista la maggiore dimistichezza rispetto all'ex Real e City nel giostrare sulla corsia mancina. Un'altra soluzione per Sarri è rappresentata da Matuidi, già in alcune circostanze utilizzato da terzino dal mister della 'Vecchia Signora'. Ipotesi però questa da accantonare per il momento, considerando che il centrocampista francese sta recuperando dal guaio alla costola rimediato con il Milan e che gli ha impedito di rispondere alla convocazione in nazionale.

