SERIE A INFORTUNI NAZIONALE / Un ko dietro l'altro: la pausa per le Nazionali è diventato ormai il periodo più temuto da allenatori e calciatori. Gli infortuni sono dietro l'angolo e anche durante queste due settimane non sono mancati: anche la Serie A ne ha fatto le spese, da Pjanic ad Mertens, da Lyanco a Berardi, il bollettino medico delle venti compagini del massimo campionato si è arricchito giorno dopo giorno e la speranza è che gli ultimi giorni di partite trascorrano senza altri problemi.

LEGGI ANCHE ---> Juventus, infortunio Pjanic: arriva il comunicato UFFICIALE della Bosnia

Dalla Juventus al Napoli: gli infortunati con le Nazionali

Una sorta di virus che colpisce indistintamente grandi e piccole: così la Juventus ha trattenuto il fiato per Miralem Pjanic che si è fermato venerdì durante il match tra la Bosnia e l'Italia. Possibile stop contro l'Atalanta e attesa degli esami a Torino per capire quando potrà tornare a disposizione di Sarri. Esami che dovrà sostenere anche Alex Sandro, ko con il Brasile: problema all'adduttore per lui e fiato sospeso per sapere l'entità dell'infortunio.

Nazionale 'maledette' anche per ilsi è fatto male durante la gara dell'Under 23 del Brasile e si attendono gli esiti degli esami medici per capirne di più. Poi c'èche ha lasciato il campo durante Russia-Belgio ma non preoccupa e, che con la Polonia non è proprio sceso in campo: ildovrà rinunciare a lui per qualche gara almeno.

LEGGI ANCHE ---> Inter, de Vrij: 'giallo' infortunio. Salta Irlanda del Nord-Olanda!

Serie A, tegola Kouame e c'è il 'giallo' de Vrij ko

Peggio di tutti è andata a Kouame del Genoa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione praticamente compromessa. Anche la Sampdoria ha il suo infortunato: ginocchio ko anche Bereszynski e possibile stop di un paio di mesi. Poi ci sono gli italiani che Mancini ha rispedito a casa: Mancini (affaticamento) e Berardi, oltre a Verratti. Infine, l'Inter e l'ansia per de Vrij: problema fisico da valutare che non lo ha fatto giocare con l'Olanda.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Genoa, allarme in attacco: torna di moda uno svincolato per Thiago Motta

Napoli, infortunio Mertens: le ultime CM.IT sulle sue condizioni