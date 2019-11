SAMPDORIA BERESZYNSKI / Ginocchio ko e possibile intervento in artroscopia: continua la maledizione delle Nazionali che colpisce anche Bartosz Bereszyński e la Sampdoria.

Il calciatore polacco, come comunicato dal portavoce della, ha lasciato il ritiro della propria Nazionale e farà rientro in Italia dopo un infortunio in allenamento: per lui gli accertamenti parlano di lesione al menisco con lo staff medico polacco che ritiene necessario un intervento di artroscopia e uno stop di 6 settimane. Bereszynski si sottoporrà ora agli esami medici in Italia al termine del quale si deciderà il percorso da seguire per superare l'infortunio.

Tutte le news sulla Serie A: CLICCA QUI!