CALCIOMERCATO NAPOLI LIVERPOOL BERGE / Sander Berge nel mirino del Napoli: il centrocampista del Genk, 21 anni, è entrato nella lista degli obiettivi di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri. Come raccolto da Calciomercato.it, l'interesse della società partenopea per il talento norvegese è concreto ma la volontà del calciatore - in scadenza di contratto nel 2021 - è di lasciar passare questo periodo pieno di indiscrezioni e concentrarsi sul campo.

Le recenti dichiarazioni del 21enne sul("sarebbe un sogno giocare ad Anfield") non hanno fatto altro che intensificare i rumors sul talento del Genk, che il Napoli ha potuto ammirare da vicino in Champions.

Calciomercato Napoli, Berge: assalto 'rimandato'

Proprio il prossimo appuntamento tra gli azzurri e i belgi, il 10 dicembre al 'San Paolo', potrebbe rappresentare il punto di svolta della trattativa o almeno la data dopo la quale sarà possibile rompere gli indugi, sia per i partenopei che per i Reds. Fino a quel momento, infatti, Berge vuole concentrarsi sugli impegni della propria squadra che, anche se il passaggio del turno è ormai aritmeticamente sfumato, può ancora sperare di raggiungere il terzo posto nel gironcino Champions e arrivare in Europa League. Fondamentale da questo punto di vista la sfida della prossima settimana con il Salisburgo, con gli austriaci avanti di tre lunghezze. Un successo è l'unico risultato che terrebbe in corsa il Genk che poi si giocherebbe tutto nell'ultima giornata proprio contro il Napoli. Testa al campo, quindi, fino alla fine dei gironi Champions, poi ci sarà modo e tempo di decidere sul futuro con il possibile grande salto a gennaio o a giugno.

