Calciomercato Milan, un altro rifiuto per Maldini

CALCIOMERCATO MILAN ELNENY - Attardato in campionato dove vanta appena 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, il Milan guarda al mercato di gennaio alla ricerca di occasioni che possano fargli svoltare la stagione e riportarsi nella zona europea. I paletti imposti dalla Uefa in tema di fair play finanziario, tuttavia, non consentono ai rossoneri di fare grandi investimenti nella sessione invernale che aprirà i battenti tra un mese e mezzo. E allora Maldini e Boban devono scervellarsi per sfruttare le occasioni che si presenteranno per mettere a disposizione di Pioli i profili giusti per il progetto meneghino che stenta a decollare.

In tale ottica il mese scorso si sono registrate le parole dell 'agente di Elneny, che aveva confermato l'interesse di Milan e Roma risalente allo scorso gennaio.

Calciomercato Milan, smentita Elneny: l'egiziano non convince

Tra i reparti che hanno più bisogno di rinforzi in casa Milan c'è senza dubbio quello mediano. Il nome di Mohamed Elneny è tornato di moda in questi giorni: il 27enne centrocampista della Nazionale egiziana è attualmente in prestito al Besiktas, che non è intenzionato a riscattarlo e che anzi sarebbe disposto a liberarlo anche a gennaio. Anche l'Arsenal, club proprietario del suo cartellino, non ha intenzione di farlo tornare a Londra e vedrebbe di buon occhio la sua partenza in direzione Milanello. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico 'Daily Mirror', sarebbe stato lo stesso Elneny insieme ad un intermediario ad offrirsi ai rossoneri, ma la dirigenza meneghina lo avrebbe bocciato.

