CALCIOMERCATO INTER JUVE NAPOLI BARCELLONA / Serie A terra di conquista per il Barcellona come mai prima d'ora: se finora la tratta che parte dal nostro campionato e termina in Catalogna non è stata molto traffica, nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare. Questione di interesse: è elevato quello che i blaugrana hanno per alcuni dei giocatori che militano nelle grandi (e non solo) nel torneo tricolore. Occhi puntati soprattutto sulle big dove ci sono alcuni calciatori che i dirigenti del Barça hanno messo sotto osservazione e cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi.

Calciatori come Emre Can che proprio oggi è tornato a parlare del suo futuro: l'esclusione dalla lista Champions lo rende un possibile partente della Juventus e il Barcellona è tra le squadre interessate. Sta facendo un po' di fatica ad adattarsi alle richieste di Sarri anche Bernardeschi, un altro dei possibili obiettivi catalani, considerato anche gli approcci che ci sono stati in estate.

La prossima potrebbe essere importante anche per il

Calciomercato Inter, sirene spagnole per Lautaro e Sensi

Come non è stato ancora chiuso il rinnovo di Lautaro Martinez, un altro degli obiettivi del Barcellona in Serie A: l'argentino e l'Inter lavorano al prolungamento di contratto ma le sirene spagnole non si silenziano. Le stesse che a Milano si sono fatte sentire anche per Stefano Sensi, centrocampista capace di attirare le attenzioni blaugrana con un avvio di stagione splendido, interrotto dall'infortunio. E tra i possibili obiettivi Barça anche Milenkovic della Fiorentina: per lui sarebbero pronti 40 milioni.

