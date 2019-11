Calciomercato Inter, non solo Barcellona: nuova insidia per Sensi

CALCIOMERCATO INTER SENSI - Arrivato in estate in prestito oneroso per 5 milioni di euro, Stefano Sensi ha già convinto tutti all'Inter ed il riscatto del suo cartellino dal Sassuolo per 20 milioni appare scontato. Un po' meno scontata è la sua permenanza in nerazzurro al termine della stagione in corso. Non è un mistero che il 24enne centrocampista di Urbino sia finito nel mirino del Barcellona, rimasto impressionato dalle doti di Sensi che ricordano un po' quelle di Xavi e Iniesta.

Madovrà fare i conti anche con gli assalti di un altro top club: secondo i media britannici, infatti, anche ilavrebbe messo gli occhi sul numero 12 nerazzurro e starebbe studiando la strategia per portarlo in

Calciomercato, Guardiola pesca in Serie A: Sensi dopo Tonali e Ruiz

Alla ricerca di rinforzi per il reparto mediano, il manager dei 'Citizens' Pep Guardiola sta guardando con interesse al mercato italiano. Sensi, infatti, è soltanto l'ultimo obiettivo del tecnico catalano in Serie A. In precedenza l'ex allenatore del Barcellona aveva fatto seguire anche Sandro Tonali del Brescia - sul quale ci sono da tempo anche la stessa Inter oltre che la Juventus - e Fabian Ruiz del Napoli, per il quale si è mosso soprattutto il Real Madrid.

