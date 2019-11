CALCIOMERCATO JUVENTUS CHONG MANCHESTER UNITED / Da sempre vigili sui più interessanti prospetti d'Italia e d'Europa, la Juventus sogna un nuovo colpo alla Paul Pogba. Un arrivo a costo zero di un giovane futuribile e di grande prospettiva. In questo senso il nome è Tahith Chong, anche se il club bianconero monitora con attenzione tanti altri talenti europei: da Sylla a Aouchiche. Puoi leggere tutte le news di calciomercato disponibili cliccando qui.

Calciomercato Juventus, il futuro di Chong non è scritto

Il clima tra Chong e il Manchester United non sembra essere così sereno. Il giovane olandese non ha fino ad ora avuto molte chance in prima squadra con Solskjaer e sta pensando di lasciare il club inglese in estate per valutare nuove opportunità. Il ragazzo, ala mancina in grado di giocare anche a centrocampo, si sente pronto per far parte a pieno della prima squadra. La Juventus è pronta a strapparlo a costo zero, ma dall'ambiente dei 'Red Devils' emerge fiducia su una possibile permanenza del ragazzo.

Il club inglese, rivela il 'Daily Mail', ha proposto al giocatore di origini caraibiche un contratto decisamente importante, vicino a 1,5 milioni l'anno più bonus e il tabloid britannico rivela come ci sia ottimismo in casa United sulla possibilità che Chong accetti la proposta.

Calciomercato Juventus, Chong non è l'unico nome sull'asse con Manchester

Tahith Chong è certamente il nome più caldo sull'asse Torino-Manchester, ma non è però l'unico. La Juventus continua a seguire la situazione Paul Pogba, mentre agli inglesi interessano Mandzukic, ma anche Emre Can, Matuidi e Rugani. Su Mandzukic però la concorrenza è folta: l'interesse dal Qatar non si è mai sopito, ma anche Milan e, più recentemente, Borussia Dortmund, sono state accostate all'attaccante croato.

