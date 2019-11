CALCIOMERCATO BOCA JUNIORS DE ROSSI / Non lascia, anzi raddoppia: nonostante i problemi fisici che hanno condizionato i suoi primi mesi in Argentina, Daniele De Rossi continuerà a vestire la maglia del Boca Juniors. E' quanto riporta 'Diario Olè', secondo cui il futuro del centrocampista ex Roma è già deciso: un altro anno alla Bombonera, sperando che possa in campo avere la stessa importante che è riuscito a ritagliarsi negli spogliatoi dove è diventato un punto di riferimento per il gruppo ed in particolare per i più giovani.

LEGGI ANCHE ---> Boca Juniors, esclusivo Salvemini: "Futuro De Rossi legato a Burdisso.

Calciomercato, niente ritorno in Italia: De Rossi continua in Argentina

Per il futuro di De Rossi, legato fino alla fine dell'anno al Boca Juniors, si era parlato di recente anche di un possibile rientro in Italia con il ritorno di fiamma della Fiorentina: invece, il calciatore - 36 anni - avrebbe già l'intesa per prolungare il suo contratto fino al 2021. Un accordo che non sarebbe vincolata alle elezioni presidenziali in programma il prossimo mese: al di là di chi arriverà alla guida del club, De Rossi dovrebbe continuare a vestire la maglia dei Xeneizes per un'altra stagione.

In questa, il centrocampista ha potuto dare il suo contributo in campo soltanto in poche occasioni: quattro per la precisione le sue presenze in questa stagione, tre in campionato e una in coppa Libertadores. Ora il nuovo contratto e la voglia di sentirsi ancora importante in campo.

