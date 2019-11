CALCIOMERCATO INTER TORINO MAZZARRI VALERO / In stagione, fino ad ora, è sceso in campo solo nei minuti finali contro il Borussia Dortmund. Un solo minuto nella gara vinta a San Siro, poi il nulla. Nonostante l'infortunio di Sensi, Borja Valero non è mai stato chiamato in causa da Antonio Conte. Lo spagnolo, il cui contratto è in scadenza nel 2020, non rientra nei piani del tecnico salentino ed appare destinato a lasciare il club nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, futuro Borja Valero: idea Torino

Lo status di esubero all'interno della rosa nerazzurra e un contratto in scadenza nel prossimo giugno, fanno di Borja Valero un giocatore comunque appetibile da quei club in cerca di giocatori di esperienza. Tra questi c'è il Torino. Secondo 'Tuttosport' lo spagnolo rappresenta un'idea per la società granata, che potrebbe pensare a lui per rafforzare la propria linea mediana e portare in squadra un innesto di grande esperienza. Un profilo gradito a Mazzarri, ma la pista comunque non ancora molto concreta.

L'affare non sembra essere così semplice, ma l'Inter comunque non ha fretta e resta in attesa.

Calciomercato Inter, in uscita non solo Valero

Borja Valero potrebbe però non essere l'unico giocatore in casa Inter destinato all'addio. Se da un lato Lazaro sta conquistando sempre più la fiducia di Conte, non è invece escluso che a centrocampo possa partire un altro giocatore: in questo senso Vecino è l'indiziato numero uno. In difesa invece il Barcellona e il Real Madrid hanno messo nel mirino Milan Skriniar: quasi impossibile pensare ad un suo addio a gennaio, ma non è da escludere un assalto a giugno.

