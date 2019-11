Calciomercato Napoli: Fabian, dal rinnovo a Real e Barça. Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN REAL MADRID BARCELLONA / La complessa situazione che vive il Napoli, in cui ora si lavora a una complessa pace con Aurelio De Laurentiis dopo lo storico ammutinamento, ha ovviamente congelato ogni discorso sui rinnovi contrattuali. Sono in tanti gli azzurri in attesa di discutere la loro situazione: da Mertens e Callejon, in scadenza 2020, a Milik, Zielinski e Maksimovic (2021), senza dimenticare la complessa questione Hysaj (2021).

Calciomercato Napoli, Fabian disposto a rinnovare: problema clausola

Il caso Fabian Ruiz è diverso: lo spagnolo ha ancora un contratto lungo (fino al 2023), ma la sua esplosione ha indotto la società a discutere un adeguamento contrattuale inevitabile viste le lusinghe arrivate da mezza Europa.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ex betico è disposto a rinnovare il suo sodalizio con i partenopei, ma i contatti avviati con il suo entourage non hanno ancora portato all’accordo.

Le parti non hanno discusso della questione clausola rescissoria, che potrebbe rappresentare il principale scoglio nelle negoziazioni.

Calciomercato Napoli, Real pronto ad offrire 80 milioni per Fabian

Aurelio De Laurentiis ha pubblicamente dichiarato che il valore del calciatore è di 180 milioni, ma il ragazzo preferirebbe spingersi al massimo a quota 100, conscio delle opportunità che, molto presto, il mercato potrebbe offrirgli. Molto dipenderà dallo stipendio che i partenopei offriranno al centrocampista, che attualmente guadagna circa 1.5 milioni di euro.

Le big spagnole seguono Fabian da anni, e se l’interesse del Barcellona si è concretizzato con la presenza del segretario tecnico Abidal al Via del Mare per Lecce-Napoli, il Real Madrid ha già iniziato a sondare il terreno in maniera seria. Florentino Perez lo adora e dopo i contatti con De Laurentiis della scorsa estate, ha già fatto sapere che nella prossima sarà disposto a mettere sul piatto almeno 80 milioni di euro. Difficile, però, che il patron partenopeo li reputi sufficienti.

