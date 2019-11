CALCIOMERCATO NAPOLI MALCUIT / Acque agitate per il Napoli: la squadra di Ancelotti vive un momento particolarmente turbolento dopo l'ammutinamento successivo al pareggio contro il Salisburgo e la crisi di risultati che ha fatto piombare gli azzurri al settimo posto in classifica. Situazione tesa con De Laurentiis e calciatori sul piede di guerra e Ancelotti che prova a fare da paciere per salvare una stagione che, senza quantomeno una tregua, rischia di finire prima ancora della pausa di Natale.

LEGGI ANCHE ---> Napoli, Ancelotti tra l'armistizio e il cambio modulo: le ultime di CM.IT

Calciomercato Napoli, agente Malcuit e il rischio grande fuga

In questo scenario si inseriscono anche indiscrezioni su possibili addio a gennaio o a fine stagione. Da Callejon a Mertens, passando per Koulibaly e Fabian Ruiz, molti gli azzurri che potrebbero fare le valigie: ne ha parlato a 'Radio Marte' l'agente di Malcuit (ora fermo per infortunio), Bruno Satin. "Per risolvere la questione, tutti dovrebbero fare un passo in avanti: il problema è che non vengono fuori le personalità forti. Reina è stato l'ultimo leader: era uno con le pa... che riusciva a confrontarsi con la società. C'è chi è leader in campo e chi nello spogliatoio e sono due cose diverse: Koulibaly, ad esempio, è un talento ma è troppo buono. Ciò che sta accadendo non fa bene anche per il prossimo mercato.

E' pericoloso perché, leggo, ci sono alcuni giocatori che vogliono scappare dal club ma il Napoli ha bisogno di loro".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, il retroscena: offerta a Ibrahimovic. Le ULTIME di CM.IT

Calciomercato Napoli, da Callejon a Koulibaly: chi può andar via

E di possibili addii se ne parla ogni giorno: i due più probabili, al momento, sono Callejon e Mertens, due senatori del gruppo con il contratto in scadenza e una trattativa per il rinnovo ormai ferma da tempo. Cessione molto probabile anche per Allan: il centrocampista brasiliano lo scorso gennaio è stato ad un passo dal Psg e ora si parla di Inter e Juventus sulle sue tracce. E poi ci sono i pezzi da novanta: Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz che hanno gli occhi delle big europee addosso. E poi c'è il rapporto mai idilliaco di Insigne con la piazza, i rinnovi di Zielinski e Milik che non si sbloccano. Un gruppo che tra qualche mese non sarà più lo stesso: voglia di fuga o meno, saranno mesi di rivoluzione per il Napoli.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Calciomercato Napoli, futuro Allan: la speranza del brasiliano

Napoli, da Elmas a Koulibaly: la gestione dei casi e le scelte della dirigenza

Calciomercato Inter e Napoli, due big per risolvere i problemi del Manchester City