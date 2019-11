SONDAGGIO CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS TONALI CHIESA / I top club italiani sono sempre a caccia dei rinforzi giusti e spesso e volentieri gli obiettivi coincidono. Lo sanno benissimo Juventus ed Inter che in estate si sono ritrovato allo stesso tavolo e che in futuro dovranno necessariamente darsi ancora battaglia per aggiudicarsi i migliori calciatori in piazza. Sono diversi i profili che hanno attirato l'attenzione delle due grandi di Serie A ma secondo i follower della pagina Twitter di Calciomercato.it il calciatore da non farsi sfuggire assolutamente è Sandro Tonali con il 51% delle preferenze.

Seguono da lontanoe Kulusevski mentre è distante Rakitic con appena il 9%. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>

Juventus e Inter, da Chiesa a Tonali: il derby d'Italia infiamma il mercato

Calciomercato Inter, doppia sfida alla Juventus: due top player per Conte