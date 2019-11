CALCIOMERCATO FIORENTINA MILENKOVIC BARCELLONA / Chiesa, Castrovilli, Sottil e non solo. I talenti della Fiorentina che hanno attirato le attenzioni di top club italiani e non solo, sono davvero tanti. L'ultimo della lista è certamente Nikola Milenkovic, forte difensore serbo che si sta confermando ad ottimi livelli in questa stagione sotto la guida di Montella. Grande forza fisica e duttilità tattica per il classe 1997 ex Partizan che ha impreziosito un inizio di torneo straordinario con la bellezza di tre gol.

Numeri e prestazioni che non passano chiaramente inosservati e che pare abbiano addirittura fatto drizzare le antenne al Barcellona. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Fiorentina, pronta l'offerta per Milenkovic

Suggestione importante quella che accosterebbe Milenkovic al Barcellona. A riferirlo è l'edizione odierna de 'La Nazione' che sottolinea come, dopo i sondaggi precampionato, il club catalano avrebbe deciso di sbilanciarsi in modo concreto per arrivare al 22enne serbo. Il Barça avrebbe pronta un'offerta sul piatto da ben 45 milioni di euro, che a dispetto di quanto accaduto nei mesi scorsi con le proposte inglesi risulta del tutto concreta.

La Fiorentina però dal canto suo non pare intenzionata a privarsi di Milenkovic così facilmente in quanto considera il difensore uno dei punti di forza del presente e del futuro, motivo per cui la proposta dovrebbe essere rispedita al mittente.

