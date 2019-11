CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY GUARDIOLA BAYERN MONACO JUVENTUS / Il mistero legato al futuro di Pep Guardiola diventa sempre più intricato con il tecnico catalano che nei giorni scorsi sembrava allontanarsi dal Manchester City, suo attuale club. L'ex Barcellona infatti potrebbe essere arrivato alla sua ultima annata in Premier League, a dispetto di un contratto in scadenza nel 2021. Alle porte secondo la stampa tedesca ci sarebbe anche il Bayern Monaco che però intanto ha confermato Hansi Flick in panchina almeno fino a Natale, ma cerca un nuovo tecnico per il prossimo anno. Clicca qui per restare aggiornato sul mercato e non solo.

LEGGI ANCHE->>>>Manchester City, futuro Guardiola: spunta la pazza idea

Calciomercato, Guardiola sta bene al Manchester City

Il nome di Guardiola sembrava quello giusto per rilanciare il Bayern Monaco ma nella giornata di oggi è arrivata la secca smentita da parte dell'agente. Josep Maria Orobitg, procuratore di Guardiola, ha parlato a 'Goal' e 'Spox' affermando con fermezza: "Nel calcio nulla è certo.

Ho parlato con Pep lo scorso mercoledì, e tutto è come prima: sta bene al Manchester City e anche nella città di Manchester. Ha un contratto fino al 30 giugno 2021". L'agente ha quindi negato anche i contatti con altre squadre: "Nessuno, se non la stampa, mi ha contattato per chiedermi informazioni su Guardiola”.

LEGGI ANCHE ---> Manchester City, rischio Champions: da Guardiola a Gabriel Jesus, Juve e Inter alla finestra

Calciomercato, niente Italia per Guardiola

Parole chiare quelle dell'agente di Guardiola che ha quindi chiuso momentaneamente la porta ad ogni tipo di trasferimento compreso dunque la suggestione italica che da sempre accompagna il tecnico catalano. La scorsa estate fu accostato alla Juventus e non è da escludere che prima o poi possa approdare in Serie A dopo l'esperienza da calciatore. Quel futuro tricolore però ad oggi rimane lontano con Guardiola che dovrebbe restare al Manchester City.

POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Calciomercato, Guardiola addio al City: c'è anche la Serie A

Calciomercato, Guardiola in Serie A: il tecnico 'apre' e poi attacca!