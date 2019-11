CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ RINNOVO BARCELLONA / È un momento piuttosto complicato in casa Napoli con uno strappo tutto da ricucire dopo l'ammutinamento post-Salisburgo. Proprio in questa crepa sperano di inserirsi le big europee per provare a strappare al club azzurro il gioiello più luminoso del centrocampo: Fabian Ruiz. Il classe 1996 spagnolo ha incantato in estate con la nazionale U21 attirando su di se le attenzioni delle big di Liga che ai tempi del Real Betis non si erano accorte celermente di lui che alla fine ha preferito andare a maturare al Napoli. Ora però le cose potrebbe cambiare. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Napoli, il Barcellona non molla Fabian Ruiz: frenata sul rinnovo

Secondo quanto sottolineato dal 'Mundo Deportivo' il rinnovo di Fabian Ruiz procede a rilento, complice anche la situazione interna del club, e alle sue spalle ci sarebbe l'ombra ingombrante del Barcellona. L'interesse dei blaugrana non è infatti un mistero con Abidal che ha già preso nota da vicino delle reali capacità del centrocampista iberico che ha incantato lo scout catalano.

Prima che esplodesse il caso ammutinamentostava provando a rinnovare il contratto di Fabian inserendo magari una clausola risolutiva superiore ai 100 milioni di euro. I negoziati però ora si sarebbero interrotti e così facendo il calciatore non ha un prezzo ufficiale. Ciononostante senza la forza della clausola il cartellino potrebbe attestarsi sui 60 milioni dopo aver lasciato la Spagna per 30.

Calciomercato Napoli, concorrenza per Fabian

Nonostante il forte interesse il Barcellona non è l'unica squadra su Fabian. Lo spagnolo infatti è seguito da tempo anche dall'altra grande di Spagna, il Real Madrid. Occhio però anche ad eventuali inserimenti di big come PSG e Manchester City che avrebbero la forza economica di compiere il grande colpo. Intanto il centrocampista del Napoli dovrà tornare ai livelli di un tempo ricucendo lo strappo con la piazza insieme ai compagni.

