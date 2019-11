CALCIOMERCATO BOLOGNA IBRA / Più di un colpo ad effetto. Inferiore solo all’acquisto di Roberto Baggio, nel 1997-98. Ibrahimovic al Bologna sarebbe un clamoroso acquisto di calciomercato, in grado di accendere le fantasie di tifosi e appassionati. Del resto e nonostante i 38 anni, l’attaccante svedese è tra quelli più desiderati in vista della finestra di gennaio. E lui ha una voglia matta di tornare in Serie A, dopo le esperienze con Juve, Inter e Milan. La famiglia è già d’accordo: la moglie, la riservatissima Helena Seger, avrebbe dato il suo assenso ad una nuova avventura nel Bel Paese.

I costi? La richiesta sarebbe quella di un contratto da circa 4-5 milioni per i prossimi sei mesi, anche se con l’inserimento di alcuni sponsor – i felsinei pensano di poter trovare una formula vantaggiosa.

Ma non c’è solo il Bologna sullo svedese. Il Milan lavora sotto traccia, in attesa di capire la situazione di Piatek. Fermo a 3 gol (di cui 2 su rigore) a stagione, il polacco potrebbe partire a gennaio, si è parlato di un clamoroso ritorno al Genoa o di un trasferimento in Inghilterra, all’Everton. Sullo sfondo resta il Napoli, ma al momento De Laurentiis ha altre priorità ("Ibra una suggestione? Semmai un desiderio", disse il patron dei campani lo scorso 23 ottobre) a partire dai contratti in scadenza nel 2020 di Mertens e Callejon. Quest'ultimo ha rifiutato l'ultima offerta da circa 2,5 milioni di euro a stagione.