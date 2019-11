DIRETA ITALIA ARMENIA - L'Italia ospita l'Armenia a Palermo in una sfida valida per l'ultima giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2020. Da un lato gli Azzurri di Mancini vogliono fare percorso netto e conquistare la decima vittoria in altrettante partite per restare a punteggio pieno. Dall'altro i caucasici di Khashmanyan provano a vendicare la sconfitta interna dell'andata e sognano di ripetere l'impresa di sei anni fa quando riuscirono a strappare un pareggio a Napoli.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Renzo Barbera' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa. Ct Mancini

ARMENIA (5-4-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Ishkhanyan, Hovhannisyan; Babayan, Grigoryan, Edigaryan, Bersaghyan; Karapetyan. Ct Khashmanyan

CLASSIFICA: Italia punti 27, Finlandia 18, Grecia 11, Bosnia 10, Armenia 10, Liechtenstein 2.