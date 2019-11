CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR MANCHESTER UNITED REAL BARCELLONA / L'Inter di Antonio Conte ha impressionato in questo primissimo scorcio di stagione per la grandissima solidità e compattezza, esaltata ancor di più da una fase difensiva di alto livello. Tra i migliori interpreti del ruolo certamente c'è Milan Skriniar che sta confermando anche nella retroguardia a tre tutte le sue enormi doti fisiche, tecniche e tattiche che lo hanno innalzato tra i migliori difensori della Serie A. Se ne sono ampiamente accorti anche oltre i confini nazionali con le big europee che hanno da tempo gli occhi puntati sullo slovacco in forza ai nerazzurri. L'Inter dal canto suo dovrà riuscire a ricacciare indietro gli assalti ad un calciatore che giorno dopo giorno acquisisce nuovi estimatori. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato Inter, anche lo United su Skriniar

Su Skriniar da diverse settimane ci sono gli occhi delle big di Spagna ma anche in Premier League non mancano di certo gli estimatori per il forte centrale slovacco.

Calciomercato Inter, la concorrenza per Skriniar

Secondo quanto sottolineato da 'Metro' infatti anche ilsi sarebbe iscritto alla corsa al numero 37 di Conte che i 'Red Devils' avevano addirittura provato a rendere parte dell'accordo per Lukaku in estate. Ad ogni modo la truppa inglese pare particolarmente interessata a Skriniar, tanto da provare a dare battaglia alla concorrenza a suon di milioni. Il centrale classe 1995 non ha una clausola rescissoria e ciò potrebbe quindi scatenare una vera e propria asta al rialzo.

Barcellona e Real Madrid hanno invece posato i loro occhi su Skriniar nelle settimane precedenti tanto da farne anche già una valutazione di circa 60 milioni di euro che però con una concorrenza spietata pare destinata a salire. Lo slovacco sarebbe perfetto sia per i 'Blancos' che per i blaugrana ma ogni discorso eventuale sarà sicuramente rimandato alla prossima estate.

