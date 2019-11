CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PSG AGUERO SALAH MALEN CITY LIVERPOOL RAIOLA - Dalle voci su un possibile addio in estate a quelle relative al prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2022. È questa la parabola che sta vivendo Paulo Dybala con la Juventus, decisivo nell'ultimo match di campionato, prima della pausa per gli impegni delle Nazionali, contro il Milan con un gol di pregevole fattura a pochi minuti dalla fine della sfida. 'La Joya', che ha compiuto 26 anni il 15 novembre, ha totalizzato in stagione quattordici presenza tra Serie A e Champions League, condite da cinque reti, il più delle volte decisive ai fini del risultato. Un 'jolly' per l'allenatore bianconero, Maurizio Sarri, che lo ha utilizzato in tutte le posizioni del reparto avanzato. E le sue prestazioni non sono passate inosservate: è di ieri la notizia che vorrebbe l'uomo mercato del Paris Saint-Germain, Leonardo, nuovamente interessato all'argentino per l'estate con i parigini che dovranno sostitutire il partente Edinson Cavani, in scadenza nel giugno prossimo, e con in ballo il futuro di Neymar.

Calciomercato Juventus, via Dybala? Tre idee per sostituirlo

La dirigenza bianconera, come detto, sta discutendo di un possibile rinnovo contrattuale con l'entourage di Dybala, ma se davvero dovesse partire in estate il chief football officer, Fabio Paratici, dovrebbe trovare un sostituto di pari livello. E, tra le varie ipotesi, potrebbe tornare di moda una pista battuta diversi anni fa. Stiamo parlando di quella che porta a Sergio Aguero. Nell'estate del 2011, infatti, si parlò a lungo dell'interesse della società piemontese per il 'Kun', ma la trattativa non andò in porto con l'argentino che si trasferì, invece, dall'Atletico Madrid al Manchester City. E con l'attuale manager, Pep Guardiola, ha vissuto probabilmente le sue stagioni migliori, dal 2016 non è mai sceso sotto i 30 gol realizzati in stagione e in quella attuale è già a quota 13.

Adesso, però, sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero l'allenatore spagnolo lontano dai 'Citizen' e il 31enne argentino, in scadenza di contratto nel 2021, potrebbe decidere di vivere un'esperienza altrove. La valutazione del cartellino si aggira sui 65/70 milioni di euro, ma il valore del calciatore è indubbio. L'altro nome che circola da diverso tempo è quello di Mohamed Salah . Il 27enne mancino del, in Italia con le maglie di, è uno dei giocatori più importanti del panorama calcistico mondiale. Il cartellino dell'egiziano ha una valutazione che si avvicina ai 150 milioni di euro, cifra decisamente importante per le casse bianconere. Ma dopo l'affare, tutto è diventato possibile e plausibile.

Calciomercato Juventus, pista giovane: Malen del Psv!

Infine, ecco la pista giovane. Donyell Malen, 20 anni, è il talento più cristallino del calcio olandese, in questo momento, e il Psv Eindhoven si gode le sue prestazioni. Sotto contratto fino al 2024, la sua valutazione sta crescendo mese dopo mese e adesso si attesta attorno ai 60 milioni di euro. Sedici le reti realizzate in diciannove presenze stagionali per il calciatore che è già approdato nella Nazionale maggiore guidata da Ronald Koeman. L'aiuto per la Juventus potrebbe arrivare dall'agente di Malen, quel Mino Raiola che con la società presieduta da Andrea Agnelli ha concluso diversi affari, in entrata e in uscita. Chiaramente, allo stato attuale, si tratta solo di suggestioni, ma tutto dipenderà dal futuro di Paulo Dybala. Un discorso rimandato alla fine della stagione in corso.

