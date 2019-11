CALCIOMERCATO MILAN PIATEK KEAN / Autore di un avvio di stagione a dir poco deludente, Krzysztof Piatek potrebbe diventare uno dei nomi caldi del calcioemrcato invernale. Nelle ultime ore, si è parlato anche di un possibile ritorno al Genoa in prestito, visto il grave infortunio subito da Kouame. Meno di recente, si è invece parlato di alcune big inglesi, compreso il Manchester United, che in estate non ha sostituito Romelu Lukaku, accasatosi all'Inter. Per caratteristiche tecniche, l'ex rossoblu si adatterebbe alla perfezione al calcio inglese e a pensarla così non sono solamente i 'Red Devils'.

Autore di appena tre gol in campionato, di cui due su rigore, il ventiquattrenne polacco è finito nel mirino anche dell'

Calciomercato Milan, addio Piatek: occhio allo scambio

Con appena tredici reti realizzate nelle prime dodici giornate di Premier League, il club di Liverpool ha fissato nel reperimento di un attaccante centrale la priorità in vista di gennaio. La scorsa estate, i 'Toffees' hanno speso 27,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus per Moise Kean, ma l'ex attaccante della Juventus è già finito nella lista delle cessioni. Accostato anche a Roma e Sampdoria, il diciannovenne piace anche ai rossoneri e non è escluso che nelle prossime settimane possa essere intavolata una trattativa che coinvolga entrambi i bomber, con l'italiano in rossonero e il polacco in Inghilterra.

