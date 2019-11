CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS TONALI CHIESA / Inter e Juventus, antagoniste dentro e fuori dal campo. Mentre le due squadre sono distanziate di un solo punto in campionato, c'è un'altra partita che si sta giocando tra le due dirigenze in ottica mercato. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' Paratici e Marotta sono da tempo al lavoro per cercare di arrivare a Federico Chiesa e Sandro Tonali, i due gioielli della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus e Inter, le valutazioni di Chiesa e Tonali

Dopo aver resistito in estate alle offensive della 'Vecchia Signora', ora la Fiorentina di Commisso chiede almeno 65 milioni di euro per far partire il suo gioiello. La Juventus a luglio tornerà alla carica, anche l’Inter è fortemente sulle tracce del giocatore: si profila un duello all’ultimo rialzo, alla contropartita più allettante.

Stesso discorso per, valutato ora dalalmeno 40 milioni di euro dopo l'ottimo rendimento fornito in stagione e l'esordio in Nazionale maggiore. Su di lui è anche forte l'interesse dell'Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus e Inter, non solo Tonali e Chiesa: ecco gli altri nomi

Il primo profilo è quello di Ivan Rakitic, centrocampista croato in rottura con il Barcellona e nel mirino anche della Premier League. La Juventus è in pole mentre l'Inter al momento sembra essere più defilata. Occhi puntati anche su Kulusevski che fa parte degli obiettivi di Marotta in Serie A già per gennaio e Gaetano Castrovilli ma anche il Milan ha messo gli occhi sul 22enne della Fiorentina che ha il profilo giusto per piacere anche al Napoli, squadra che tra gennaio e la prossima estate sarà rifondata.

