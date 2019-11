CALCIOMERCATO INTER DE PAUL / Antonio Conte è stato chiaro: in vista della finestra invernale di calciomercato, la dirigenza dell'Inter è chiamata ad intervenire sul mercato per rafforzare la rosa nerazzurra.

Occhi puntati soprattutto a centrocampo, il reparto che in questa prima parte di stagione ha mostrato più lacune. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, da Lautaro Martinez a Skriniar: big da blindare, ma occhio alla maxi-plusvalenza

Calciomercato Inter, De Paul la prima scelta per il centrocampo

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' al momento la trattativa per Arturo Vidal sembra non decollare, viste anche le condizioni poste dal Barcellona. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di arrivare ad un elemento esperto del nostro campionato: Conte sogna Allan, ma il Napoli al momento non intende assolutamente cedere nessun big a gennaio. Ecco perché il nome forte è quello di De Paul dell’Udinese, che però costa tanto: la dirigenza bianconera però al momento sembra fare muro. Castrovilli non è in vendita, Kulusevski intriga.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Inter, muro Parma su Kulusevski: sale De Paul

Inter, non solo Kulusevski: gli obiettivi di Marotta per il centrocampo

Calciomercato Inter, De Paul e non solo: nerazzurri a caccia in Serie A