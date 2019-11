CALCIOMERCATO NAPOLI BERGE / In attesa di capire come si risolverà il caos scoppiato nello spogliatoio dopo l'ammutinamento dei giocatori, la dirigenza del Napoli continua a lavorare sul mercato in cerca di nuovi rinforzi. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il centrocampo sarà rafforzato con un profilo che sappia garantire fisicità e qualità: in pole c'è Sander Berge, mediano classe 1998 in forza al Genk. Lì dove si sono formati giocatori di spessore come Kouilbaly, Milinkovic-Savic, De Bruyne e Courtois. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Napoli, pressing di Giuntoli su Berge: i dettagli

Giuntoli lo segue da tempo, come confermato anche dallo stesso presidente del club: l'intenzione del direttore sportivo azzurro sarebbe quella di anticipare il colpo già nella finestra invernale di mercato ma difficilmente riuscirà ad ottenere uno sconto sui 25 milioni di euro richiesti dalla dirigenza belga. Possibile quindi che la trattativa possa andare in porto soltanto a giugno anche perché il giocatore è in scadenza di contratto nel 2021 e finora non ha ancora parlato con il proprio club del rinnovo del contratto, lasciando intendere la propria volontà di lasciare il Genk a fine stagione. Berge è anche nel mirino della Fiorentina di Commisso.

