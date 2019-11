Calciomercato Juventus, contatti per Pogba: le ultime!

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED MANDZUKIC POGBA / Difficile ma non impossibile. E' il sogno della Juventus, chiamato Paul Pogba. Ormai da anni, il ritorno del francese a Torino è più di una semplice idea, resa però complicata dalle resistenze del Manchester United e dalla folta concorrenza, che vede anche il Real Madrid fortemente interessato. Il giocatore, dal canto suo, già dallo scorso calciomercato estivo ha chiarito di voler lasciare il club inglese e sembra propenso al ritorno in bianconero, favorito anche dalla volontà del carismatico Cristiano Ronaldo. Intanto, novità importanti potrebbero presto arrivare, considerando alcune carte che può giocarsi la società degli Agnelli: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, contatti per Pogba: i dettagli

Nel corso delle prossime due o tre settimane, riporta 'Tuttosport', è previsto un contatto tra la Juventus e il Manchester United. Al centro del colloquio, oltre al futuro di Mandzukic, obiettivo dei 'Red Redivls' per gennaio, ci sarebbe anche il fuoriclasse francese. Gli inglesi, dal canto loro, avrebbero iniziato a realizzare che trattenere Pogba contro la sua volontà potrebbe rivelarsi sbagliato dal punto di vista tecnico ed economico, con il prezzo che finirebbe per svalutarsi. Questa occasione potrebbe quindi essere sfruttata dai bianconeri, che godono già del gradimento del centrocampista, oggi valutato circa 120 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, non solo Mandzukic: le carte per Pogba

Per abbassare quindi le richieste per Pogba, la Juventus potrebbe offrire alcuni talenti come contropartite. Nel mirino del Manchester United figurano già Emre Can, Rugani e Matuidi, ma non è escluso che possano aggiungersi altri profili, considerando le ultime indiscrezioni su Demiral. Il talento francese, che in questo momento guadagna circa 12 milioni euro a stagione, ne chiederebbe 15 alla società torinese, cifra che porterebbe il costo complessivo a 52 milioni all’anno.

Calciomercato Juventus, Mandzukic al Manchester United: le ultime

Intanto, escluso dal progetto tecnico di Sarri, Mandzukic è voglioso di approdare al Manchester United già a dicembre. La volontà dell''attaccante, valutato circa 5 milioni di euro, sarebbe infatti quella di ambientarsi in Inghilterra prima della firma nel mese di gennaio. I prossimi contatti tra i club potrebbero quindi rivelarsi decisivi per questa operazione aprendo la strada a quelle future.

