CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC BOLOGNA MILAN NAPOLI / Zlatan Ibrahimovic, dopo essersi congedato in grande stile dai Los Angeles Galaxy, è chiamato nelle prossime settimane a prendere una decisione in merito al proprio futuro. L'attaccante svedese starebbe valutando anche la possibilità di ritornare in Italia, con il Bologna di Sinisa Mihajlovic che starebbe accarezzando il sogno di portare in città l'ex attaccante di Inter, Milan e Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', c'è stato un blitz a Los Angeles di Marco Di Vaio, a capo dello scouting del Bologna, per presentare a Raiola il progetto in mente dalla dirigenza rossoblu. Il dialogo è servito a mettere in chiaro le prospettive tecniche della squadra e fare il punto sull'aria che si respira nell'ambiente.

Calciomercato, non solo Bologna: Milan e Napoli rincorrono Ibra

Il fattore Mihajlovic può ovviamente giocare un ruolo importante all'interno della trattativa, lo svedese avrebbe comunque apprezzato il blitz in città del dirigente rossoblu.

Dopo la bomba dall'America su un presunto accordo trovato con il Milan smentita però qualche giorno dopo, la dirigenza rossonera rimane in corsa e valutare il possibile ritorno in città di Ibra. La moglie dello svedese è innamorata della città, Maldini e Boban avranno diverse occasioni nei prossimi giorni per incontrare altri assistiti di Raiola come Donnarumma e Bonaventura ed è possibile si affronti nuovamente il discorso legato ad Ibrahimovic. Come riportato da Calciomercato.it, anche il Napoli però è in corsa: De Laurentiis ha aperto a questa suggestione di mercato, ma servirà accelerare nei prossimi giorni se si vuole battere sul tempo la concorrenza.

