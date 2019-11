BOLOGNA SANSONE IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic è uno dei grandi nomi in ballo per la sessione del mercato invernale. Il fuoriclasse svedese ha terminato l'avventura nella MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy e punta al ritorno in Europa fin da gennaio. E' calda l'ipotesi Serie A per l'ex Juventus, Inter e Milan, con i rossoneri in piena corsa per il ritorno del classe '81.

Per restare aggiornato sul calciomercato e tutte le news Clicca Qui!

LEGGI ANCHE --->Calciomercato, la speranza di Bigon su Ibrahimovic al Bologna

Calciomercato, affare Ibrahimovic: corsa a tre in Serie A

Oltre al 'Diavolo' pure Napoli e Bologna sono interessate al giocatore, con il sodalizio partenopeo che ha recentemente formulato la propria offerta al centravanti.

Anche l'amico Sinisaresta in pressing su Ibrahimovic, con i felsinei che sognano lo sbarco in Emilia del 38enne attaccante.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, affare Ibrahimovic: che cifre per lo svedese!

Calciomercato Bologna, Sansone su Ibrahimovic: "Ci credo poco"

Nicola Sansone, però, è realista sul trasferimento di 'Ibra' con la casacca rossoblu: "Sinceramente ci credo poco. Ibrahimovic è un fenomeno, ma guadagna davvero tanto: il nostro presidente quell'ingaggio se lo può permettere, ma non so se lo vuole... - ha dichiarato Sansone a 'Il Resto del Carlino' - Nel caso arriverebbe uno che ti fa crescere, anche solo per le cose che gli vedi fare durante gli allenamenti. Oltre alla mentalità che trasmetterebbe al gruppo".

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE --->

Juventus, ESCLUSIVO Moggi: "Ronaldo diverso. Ecco dove va Ibrahimovic"

Calciomercato Milan, addio Galaxy: l'annuncio di Ibrahimovic sul futuro

Calciomercato, nuovo contatto Bologna-Ibrahimovic: la situazione