CALCIOMERCATO SERIE A PARAMETRI ZERO SCADENZA / Ci sarà ancora da aspettare un mese e mezzo prima dell'apertura della finestra invernale di calciomercato. Le dirigenze sono già al lavoro da tempo, per cercare di portarsi avanti nelle trattative dei profili prescelti per rafforzare le proprie rose. Ma l'occhio dei top club europei è proiettato soprattuto sui giocatori in scadenza di contratto nel 2020. Eriksen, Cavani, Willian ma anche Mertens e Callejon: sono diversi i giocatori che non hanno ancora rinnovato e che saranno liberi di firmare da febbraio con un nuovo club per poi accasarsi a parametro zero nella prossima stagione a partire da luglio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, da Koulibaly a Mertens: De Laurentiis blocca tutti

Calciomercato, da Eriksen a Modric: quante occasioni di lusso

Sicuramente è Christian Eriksen, fantasista danese del Tottenham, ad essere il pezzo più pregiato di questa speciale categoria. Il rinnovo con gli 'Spurs' sembra essere lontanissimo, tanto che il club londinese avrebbe già scelto il sostituto su cui puntare a partire dalla prossima stagione. Il Real Madrid, dopo averci provato già in estate, è pronto a tornare alla carica già a gennaio ma dovrà vedersela anche con Juventus e Inter:Paratici e Marotta hanno dimostrato negli ultimi anni di monitorare con particolare attenzione il mercato dei parametro zero.

Sempre in casa Tottenham sono ancora da definire i futuri diocchi puntati in Premier anche su conteso dai bianconeri e dal Barcellona , e la coppia nel mirino dell'Inter di Antonio Cont e. Spicca anche il nome diche dopo tanti anni potrebbe lasciare ilL'exploit diallontana il rinnovo in casa PSG di con l'agente che ha aperto recentemente anche al ritorno di Serie A : il club francese rischia di perdere a zero anche mentre Thiago Silva dovrebbe rinnovare. Presenti in lista anche Luka, pallone d'oro in carica, e Mario, attaccante tedesco del(Liverpool),(Manchester City),(Chelsea),(Siviglia) e(Atletico Madrid), gli altri big attualmente sulla piazza.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, non solo Eriksen: da Son a Salah, missione inglese

Calciomercato, da Mertens a Kolarov: i giocatori di Serie A in scadenza nel 2020

Anche in Serie A diversi big non hanno ancora rinnovato il proprio contatto in scadenza nel 2020 con i rispettivi club. Su tutti Dries Mertens: il recente caos scoppiato in città sembra allontanarlo sempre di più, diverse squadre sono pronte a puntare sul belga. Su tutti l'Inter che potrebbe cercare anche di anticipare il colpo a gennaio per rafforzare il reparto offensivo di Conte, si è parlato anche di Milan e Juventusdove Mertens ritroverebbe Maurizio Sarri. Da non escludere la pista estera con la Cina e la MLS pronte ad accoglierlo. Altro pezzo pregiato in casa Napoli che potrebbe fare le valigie è Callejon, corteggiato con insistenza da Benitez. Anche Kolarov e Chiellini sono in scadenza di contratto rispettivamente con Roma e Juventus, ma i due dovrebbero prolungare almeno di un anno la durata dell'accordo. Così come Cuadrado, ad un passo dall'ufficialità come confermato dallo stesso Paratici, e Blaise Matuidi. Capitolo a parte per l'Atalanta di Gasperini. Le trattative con Ilicic sono a buon punto, presto potrebbe arrivare la firma su un contratto fino al 2023, ma Percassi deve anche risolvere le situazioni relative a Rafael Toloi e Palomino. Attenzione anche a Bonaventura: dopo una serie infinita di infortuni finalmente è tornato in campo, lui e il Milan ora hanno 6 mesi per capire cosa fare. Rinnovare o dirsi addio a giugno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Mertens e Callejon via subito?

Milan, incontro con Raiola per il rinnovo di Bonaventura: i dettagli

Calciomercato Roma, rinnovo in vista per Kolarov: le ultime