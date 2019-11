EURO 2020 ITALIA ARMENIA FORMAZIONI / L'Italia e Roberto Mancini a caccia di nuovi record. Dopo aver battuto il primato di Pozzo, il selezionatore azzurro cercherà domani sera contro l'Armenia l'undicesima vittoria consecutiva alla guida della Nazionale e l'en-plein nel Gruppo I delle Qualificazioni ad Euro 2020. Bonucci e compagni finora hanno vinto tutte le gare giocate nel proprio raggruppamento: nove su nove! Primo posto e biglietto per gli Europei già staccato ad ottobre dopo il successo con la Grecia, con l'Italia sicura anche di essere testa di serie nel sorteggio del 30 novembre.

LEGGI ANCHE --->Italia-Armenia, Mancini: "Abbiamo riportato i tifosi intorno alla Nazionale"

Italia-Armenia, da Zaniolo a Immobile: Mancini cambia

Mancini proverà a sperimentare qualche nuova soluzione nell'incrocio del 'Renzo Barbera' di Palermo ruotando gli elementi a sua disposizione rispetto al convincere 3-0 di venerdì in Bosnia.

Tante novità in difesa ad iniziare da Sirigu tra i pali: chance dal 1' anche per Di Lorenzo, Romagnoli (probabile panchina per capitan Bonucci) e Biraghi. In mediana maglia da titolare per Zaniolo, mentre in attacco tornano Chiesa e Immobile, con quest'ultimo che continua la 'staffetta' con l'amico Belotti (protagonista con gol e assist a Zenica).

LEGGI ANCHE ---> Italia, per l'Europeo torna Balotelli? Mancini fa chiarezza

Qualificazioni Euro 2020, Italia-Armenia: le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini

Armenia (5-3-2): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Voskanyan, Calisir, Ishkhanyan, Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Hovsepyan, Vardanyan, Karapetyan. Ct: Khashmanyan

